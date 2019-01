"Os populistas serão derrotados"

Tamanho do texto

A Europa enfrenta uma nova guerra na opinião do comissário europeu da Economia. Pierre Moscovici cita o antigo presidente francês, François Mitterand, para quer o nacionalismo é uma guerra e garante que "foi assim no passado e será assim no futuro ".

"Não podemos subestimar ou sobrestimar a ameaça populista" Pierre Moscovici Comissário europeu da Economia e Finanças

Moscovici está convicto do desfecho. "Os populistas vão atacar a União Europeia, a ideia europeia e o projeto europeu. Vemos que existe a teoria de que eles podem construir algo radicalmente novo. Eles serão derrotados, porque nem a sua capacidade política, nem o sistema eleitoral, que é proporcional, os autoriza a esperar uma maioria," diz admitindo que "poderá haver uma subida" dos partidos populistas e com ela "uma difícil e mais complexa maioria fragmentada no próximo Parlamento Europeu".

Entrevistado pela Euronews, o comissário considera que "o segundo evento em 2019, depois do Brexit, são as eleições europeias de 26 de Maio" e deixa por isso um alerta; "não podemos subestimar ou sobrestimar a ameaça populista".