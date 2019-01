No âmbito das comemorações do "Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto", durante a inauguração de uma exposição dedicada a Aristides de Sousa Mendes, o cônsul português que salvou 30000 judeus, o Secretário-geral das Nações Unidas falou do recrudescimento dos ódios, 78 anos depois do início de um dos momentos mais negros da história da Humanidade. António Guterres lançou alertas frisando que o crescimento das expressões de ódio dão espaço ao populismo.