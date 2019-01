O melhor chef vence o Bocuse d'Or

Tamanho do texto

O Bocuse d'Or... O prestigiado concurso de culinária que acontece a cada dois anos, na cidade francesa de Lyon, desde 1987. Um concurso que mostra ao mundo as capacidades; a excelência e a criatividade de chefs vindos de todo o mundo. Nesta edição 24 chefes - que representam 24 países - estão em competição num evento que é considerado como os Jogos Olímpicos da culinária.

Esta 17ª edição é a primeira sem o criador, o lendário chef Paul Bocuse, que faleceu há um ano. "Creio que o meu pai (Paul Bocuse) há 32 anos nunca poderia ter imaginado a magnitude que concurso atingiu. Quando vemos estes apoiantes que atravessam o planeta para participar no Bocuse d'Or, percebemos a dimensão desta competição", disse o presidente do concurso, Jérôme Bocuse.

Os chefs têm 5 horas e 35 minutos para preparar duas obras de arte da culinária... e vão ser avaliados por um júri composto por chefs de renome.

Régis Marcon, presidente da organização internacional explica: "Colocámos em prática um regulamento que dá mais oportunidades aos países emergentes, para que os países possam ganhar esta competição com com a sua cozinha, para que possam subir ao pódio. Para relembrar um pouco da história deste concurso, os países da Europa do Norte viram este desafio muito cedo e para eles era uma forma de escrever uma página em branco da sua gastronomia e isso é formidável.

"As cozinhas estão limpas. Metade dos concorrentes já completou a prova. A outra metade vai fazê-lo no segundo dia da competição. Este ano as apostas são altíssimas. Temos de esperar mais algumas horas para saber, quem vai ganhar o Santo Graal da gastronomia. Conclui a jornalista da euronews, Cinzia Rizzi.