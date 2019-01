Mercado de Inverno: Fellaini a caminho da China

Marouane Fellaini está a caminho da China. O Manchester United chegou a acordo com o Shandong Luneng para a transferência do médio.

Fellaini estava no United desde 2013, vindo do Everton. Foi a primeira grande contratação do clube na era pós Alex Ferguson e era um dos preferidos de Mourinho, mas com o novo treinador, Ole Gunnar Solskjaer, apenas jogou 3 minutos.

Fellaini partilhou no instagram o momento da partida para a China.

Fecha o mercado de Inverno

No último dia do mercado de Inverno, há contratações supresa, mas há também confirmações.

Na Liga portuguesa, sabe-se que Loum vai ser reforço do FC Porto por empréstimo do SC Braga.

O Sporting garantiu a contratação de Gonzalo Plata, um jovem avançado.