Banco de esperma para salvar pinguins-africanos

Os pinguins africanos são a única espécie de pinguim na lista de espécies ameaçadas. Nos últimos 50 anos a população baixou para metade e existem atualmente pouco mais de 120 mil casais em idade de reprodução. A situação é preocupante e levou a Fundação Sul-africana para a Conservação das Aves Costeiras a tomar várias medidas como a criação de um banco de esperma.

Agape e Ayoba irão agora assumir os papéis de Adão... e Adão. Escolhidos por já estarem habituados ao pessoal do aquário, foram os dois exemplares escolhidos para colher as primeiras amostras do banco de esperma e tentar retirar os pinguins da lista de espécies ameaçadas de extinção.