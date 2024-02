Renas podem ajudar a combater as alterações climáticas nas regiões polares

Malin Moberg/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Renas na Finlândia - Direitos de autor Malin Moberg/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Renas na Finlândia - Direitos de autor Malin Moberg/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

De Euronews

Em regiões polares, como o extremo norte da Finlândia, as temperaturas sobem quatro vezes mais depressa do que noutros locais, e as renas podem ser uma grande ajuda para manter o solo fresco durante mais tempo.