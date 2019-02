Número de mortos em Brumadinho sobe para 115

Uma torrente imparável de lama. As imagens foram captadas por uma câmara de videovigilância colocada no topo de um guindaste e mostram bem a tragédia que atingiu a mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro.

As autoridades têm trabalhado sem descanso em busca de sobreviventes mas já pouco mais há a fazer a não ser lançar pétalas para homenagear quem perdeu a vida. Os últimos números da Defesa Civil de Minas Gerais apontam para 115 vítimas mortais e 248 desaparecidos.

Os bombeiros não descartam a possibilidade de encontrar ainda sobreviventes mas admitem que a probabilidade é pequena. As equipas de resgate iniciam agora uma segunda fase nos trabalhos, mais lenta e delicada, com base na escavação.