Portugal: Bruxelas prevê crescimento de 1,7% em 2019

A economia da União Europeia está a desacelerar e Portugal não é exceção, com a Comissão Europeia a rever em baixa a previsão anterior: Portugal deverá crescer 1,7 por cento, em 2019.

Um quadro mais pessimista do que as previsões do governo de Lisboa, que apresentou uma estimativa de 2,2 por cento.

O executivo de António Costa poderá vir a rever este número nas previsões que enviar para Bruxelas, no segundo trimestre.

Mesmo assim, Portugal cresce acima da média dos 16 países da zona euro, que é de 1,3 por cima. Fica, ainda, acima da Alemanha, considerada o motor económico da União.

O ministro das Finanças português falou na sua qualidade de presidente do Eurogrupo para dizer que esta derrapagem da zona euro não deve ser caracterizada como uma "crise".

Mas Mário Centeno pediu medidas aos governos europeus contra "os riscos" que se avizinham pela frente.

O abrandamento poderá ser ainda mais pronunciado devido ao "elevado grau de incerteza" no panorama económico global.