Corpo resgatado de avião é o de Emiliano Sala

As autoridades inglesas confirmaram que o corpo recuperado na quarta-feira do interior do avião que caiu no Canal da Mancha a 21 de janeiro é mesmo o do futebolista Emiliano Sala.

As famílias do jogador e do piloto David Ibbotson já foram notificadas e a polícia garantiu que está em curso uma investigação sobre as causas do desastre.

No domingo, os destroços da aeronave foram localizados por uma equipa de busca privada comandada pela família Sala e, no dia seguinte, um corpo foi localizado na aeronave.

O avião foi encontrado no Canal da Mancha a cerca de 20 quilómetros a norte de Guernsey, perto da zona da sua última transmissão.

A aeronave fazia a ligação entre Nantes e Cardiff, onde Emiliano Sala era esperado para se apresentar como reforço de inverno do Cardiff City, da I Liga inglesa.

O argentino, de 28 anos, foi a maior transferência da história do clube galês e o Nantes já exigiu o pagamento dos 17 milhões de euros.