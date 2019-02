Tamanho do texto

Os noruegueses não deixaram grande margem para a concorrência no Campeonato Mundial de Esqui Alpino em Are, na Suécia.

Kjetil Jansrud levou a melhor no downhill, marcado por condições meteorológicas particularmente duras, sobrepondo-se ao compatriota Aksel Lund Svindal, várias vezes medalhado nos Jogos Olímpicos e nos Mundiais, que termina assim condignamente a carreira no segundo lugar do pódio.

Na terceira posição ficou o austríaco Vincent Kriechmayr.