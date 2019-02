Resultado do referendo ao Brexit em Edimburgo Euronews

Pelos caminhos do Brexit, a Euronews chega à Escócia. Em Edimburgo, a capital do país do Reino Unido que votou de forma esmagadora pela permanência na União Europeia, o chef Jamie McCormack é peremptório: "As pessoas do meu país não votaram para sair da União Europeia. A Inglaterra pôs-nos fora. Não votámos para isto".

Resultado do referendo ao Brexit em Moray Euronews

Mais a norte, em Moray, encontra-se o ponto mais afastado de Westminster deste percurso e onde quase metade das pessoas votaram para sair. É o caso de Sandra Campbell, que justifica o voto pelo Brexit por ser irmã de um pescador e "em matéria de Pescas, eles têm um acordo duro". Sandra pede a quem quer reverter a decisão que não o faça. Que deixe o Brexit "dar frutos". "Não acho que deva existir outro referendo. Penso que devemos ir em frente com o processo e ver no que dá", acrescenta.

Nesta viagem pelos caminhos-chave do Brexit, depois das praias geladas do norte da Escócia, segue-se o maior espinho nas mãos dos que desejavam uma saída sem problemas: Irlanda do Norte.