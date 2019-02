Theresa May quer cumprir prazos

No Parlamento britânico, a primeira-ministra garantiu que o seu objetivo continua a ser uma saída com acordo até ao dia 29 de março.

Theresa May desmentiu assim a notícia de que o seu assessor para o Brexit teria contado que o governo de Londres terá de escolher entre a proposta de acordo de May e um longo adiamento do prazo estabelecido para a saída do Reino Unido do bloco europeu.

_"É claro que a posição do governo continua a mesma. Nós desencadeámos o artigo 50, na verdade, esta Câmara votou para acionar o artigo 50 que tem um prazo de dois anos. O prazo termina no dia 29 de março. Queremos sair com um acordo e é para isso que estamos a trabalhar". _

Na mira da oposição continua a forma como o governo está a gerir as negociações.