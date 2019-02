Tamanho do texto

Os Estados Unidos não vão retirar as tropas do Afeganistão sem antes coordenarem a fase seguinte com os aliados.

A garantia foi dada pelo secretário da Defesa interino norte-americano, Patrick Shanahan, na reunião da NATO, quinta-feira, em Bruxelas.

Os aliados estavam preocupados com a posição pouco dialogante do presidente Donald Trump sobre este dossiê.