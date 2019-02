Guaidó quer petróleo ao serviço dos venezuelanos

Tamanho do texto

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó quer que a riqueza do país seja usada como alavanca para a emancipação do país. O principal opositor de Nicolas Maduro proferiu a ideia durante um evento ligado à industria do petróleo.

"O petróleo tem que ser usado com alavanca para a emancipação venezuelana, para o desenvolvimento, e oportunidades sociais. Esse é o verdadeiro desafio da produção petrolífera da Venezuela, transformar um recurso em riqueza, reconhecimento", declarou.

A Venezuela foi outrora um dos cinco principais exportadores de petróleo, com uma capacidade de produção de 3,5 milhões de barris diários quando o Presidente Hugo Chavez foi eleito e lançou a chamada revolução bolivariana. Hoje a empresa petrolífera estatal PDVSA produz menos de um terço.

Nicolas Maduro, o sucessor de Chavez, afirma que os Estados Unidos roubam milhares de milhões de dólares ao país e oferecem migalhas em ajuda humanitária.