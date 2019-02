Timmermans: "eleitores de Orbán estão a ser enganados"

Tamanho do texto

Frans Timmermans, vai desafiar o sistema de Viktor Orbán nas próximas eleições europeias, em maio. O principal candidato dos socialistas e democratas europeus à Comissão Europeia visitou Budapeste para participar no congresso do Partido Socialista Húngaro.

Em entrevista à Euronews disse acreditar que os eleitores de Orbán estão a ser enganados: "creio que o eleitorado do Fidesz é o orgulho dos húngaros, mas foram enganados pela liderança e levados a acreditar que há inimigos em toda a parte. O mais importante que podemos fazer pela sociedade húngara é livrarmo-nos desta fobia. Não está a fazer a Hungria forte, mas sim mais fraca".

No congresso dos socialistas em Budapeste, um deputado disse que as eleições europeias são de extrema importância e que "a nossa mensagem será "STOP Orbán". Estamos fartos do seu sistema. Se conseguirmos motivar os eleitores da oposição, podemos ter um bom resultado."

Timmermans já teve vários confrontos com o primeiro-ministro Viktor Orbán, para político holandês o combate ao nacionalismo e ao autoritarismo é prioritário. Segundo as sondagens, o partido Fidesz vencerá as eleições.