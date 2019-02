Um terço dos franceses acredita que o "Brexit" já ocorreu

O Brexit está quase a ocorrer, mas nem todos na Europa parecem estar informados ou até mesmo preocupados.

A pouco mais de um mês do dia 29 de março, a data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia, a última sondagem da Populus para a euronews, mostra que cerca de 28% dos franceses e italianos pensam que o Reino Unido já deixou a União Europeia. Este número caiu para 12% na Alemanha e 2% na Grã-Bretanha.

A sondagem, conduzida entre amostras nacionalmente representativas de pelo menos 1.000 adultos em França, Reino Unido, Alemanha e Itália.

Quanto às consequências, cerca de 59% dos alemães acreditam que o Brexit será mais prejudicial para o Reino Unido.

A sondagem mostra, ainda, que os britânicos continuam divididos em relação à União Europeia.

Durão Barroso acredita que "não haverá, no futuro, um país mais importante para a União Europeia do que o Reino Unido. Também para o Reino Unido, não haverá nenhuma relação mais importante do que aquela com a União Europeia." O antigo presidente da Comissão Europeia sublinha que "é extremamente importante de uma perspetiva política e estratégica, não apenas por causa da economia, que evitemos um Brexit duro, que tenhamos algum acordo." Barroso espera que "haja, ainda, espaço para algum compromisso. "

Esta quarta-feira, a primeira-ministra britânica reúne-se, em Bruxelas, com o presidente da Comissão Europeia. Theresa May irá tentar negociar como Jean-Claude Juncker uma saída que reúna o maior apoio no Parlamento britânico.