Cidadãos europeus despedem-se do Reino Unido

"Chamo-me Sonja Morgenstern e estou a mudar-me para a Alemanha por causa do Brexit".

É assim que esta cidadã europeia com dupla nacionalidade apresenta a sua história. Sonja tem sido uma das figuras de destaque da campanha contra o Brexit no Reino Unido. Ela tinha esperança em como o Reino Unido iria mudar de posição quanto ao Brexit.

Mas agora desistiu. Uma decisão difícil que foi forçada a tomar devido, nas suas palavras, à incerteza quanto ao futuro.

"Vivo em Londres desde 1996 e sempre me senti em casa mas o referendo do Brexit criou uma enorme insegurança e as pessoas não sabem como se prepararem porque o governo não sabe para o que é que se deve preparar e como, Predomina um sentimento de perda e confusão", diz.

Um sentimento que é familiar aos mais de três milhões e meio de cidadãos europeus que partilham da mesma situação. Para Sonja, a perspetiva de ausência de acordo levou-a a decidir partir.

"Comecei por me preparar para o Brexit armazenando comida. Fiz mais compras e pensei no que poderia precisar, no que iria comer etc? Foi então que pensei que isto era uma loucura! Mais valia gastar a energia e o dinheiro mudando para a Alemanha, onde ficaria perto da família sem estas preocupações constantes", acrescenta.

Mas Sonja diz que a decisão de partir não foi motivada apenas pela necessidade de estabilidade na sua vida. Algo está a mudar no Reino Unido, diz. Não se trata de um ambiente hostil mas sim de um sentimento de inquietude.

"Passa-se qualquer coisa que não me faz sentir à vontade. Sendo alemã, cresci com um sentido muito presente da nossa história e a ideia de que certas coisas nãos e devem repetir. Há coisas que me preocupam e interrogo-me se não é a altura certa para sair".

Já na companhia da família em Nuremberga na Alemanha, Sonja afirma que se sente descansada. A parte mais difícil, diz ela, foi tomar a decisão. Um ato que por si próprio revela que agora é ela que está em controlo.