O Partido Social-Democrata alemão pressiona a chanceler a prorrogar a proibição de exportação de armas para a Arábia Saudita.

Angela Merkel tenta equilibrar este pedido do partido parceiro na coligação (com a CDU) com as pressões diplomáticas da França e do Reino Unido para não prolongar a sanção, imposta como reação ao assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi.