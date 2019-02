Tamanho do texto

Cinco partidos de oposição na Polónia formaram uma coligação para as eleições europeias em maio, para travar o que consideram ser uma deriva anti-europeia do governo conservador.

Na coligação estão a Plataforma Cívica, o Partido dos Camponeses, o Partido Liberal, o Partido Social-Democratas e os Verdes.

Várias reformas do Partido Lei e Justiça levaram à instauração de um processo sobre a alegada violação dos valores da União Europeia, ao abrigo do artigo 7 do Tratado de Lisboa.