Trump: Vietname é o exemplo que Coreia do Norte deve seguir

É o presidente americano quem o diz: se a Coreia do Norte seguisse o exemplo do Vietname teria, escreveu no Twitter, um futuro "fantástico".

Esta é a introdução à visita de Donald Trump a Hanói, onde se reuniu com o presidente vietnamita, elogiou a abertura económica deste país e lançou o repto daquele que é o momento por que todos esperam: o encontro com Kim Jong Un.

No passado mês de junho, uma primeira cimeira em Singapura resultou numa declaração de intenções sobre o processo de desnuclearização. Só que tudo ficou como dantes.

O presidente americano acena com a promessa de um desenvolvimento económico sem precedentes se Pyongyang travar, de uma vez por todas, o seu programa nuclear. Estão ainda por conhecer as contrapartidas que propõe.