Comissão Europeia pede rigor a Atenas

A Grécia tem de cumprir o plano de reformas e enviar um sinal positivo aos mercados. Recado da Comissão Europeia para o governo de Atenas entregue de viva voz por Pierre Moscovici.

O Comissário europeu de Economia e Finanças diz esperar que no próximo Eurogrupo sejam apresentados resultados que permitam mostrar que a Grécia é credível. O comissário quer que Atenas avance com duas reformas já: a privatização da empresa pública de energia e a proteção da habitação para famílias em situação de insolvência. No final da reunião com Alex Tsipras, Moscovici diz que encontrou sintonia e avisou que no que toca às insolvências "os critérios devem focar-se naqueles que realmente precisam, não nos infratores estratégicos".

"A Grécia está no caminho certo, mas há ainda alguns desequilíbrios que têm de ser corrigidos", diz o comissário.

Para o governo grego, o desafio não é apenas cumprir as reformas até à reunião do Eurogrupo em Março, é também manter um equilíbrio fiscal, que - de acordo com o relatório da Comissão Europeia - será alcançado se as medidas sociais não puserem em risco o saldo primário.