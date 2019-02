Kim e Trump terminam cimeira sem acordo

Muitas expetativas e otimismo, mas sem resultados: a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-Un em Hanoi, no Vietname, terminou sem acordo.

Depois de uma reunião em clima "amigável" entre o presidente norte-americano e o líder norte-coreano durante a manhã, o programa do encontro foi encurtado, com o cancelamento do almoço de trabalho e da assinatura de um texto final e Trump acabou por fazer sozinho a conferência de imprensa de encerramento.

O presidente norte-americano fez questão de sublinhar que, apesar de ter sido obrigado a virar as costas de momento, foram feitos progressos nas discussões en Hanoi, e ambas as delegações continuarão a trabalhar com o objetivo de obter a desnuclearização da Coreia do Norte, exigida por Washington, e o fim das sanções dos Estados Unidos, pretendida por Pyongyang.

Na conferência de imprensa, Trump deixou entender que o que terá impedido um acordo em Hanoi, será a exigência de Kim Jong-Un do fim imediato das sanções em troca de uma promessa de desnuclearização de determinadas áreas, que os Estados Unidos não consideraram suficientemente abrangente.

Se por um lado, tanto o presidente norte-americano como o secretário de Estado, Mike Pompeo, garantiram que ambos os países vão continuar a trabalhar arduamente, por outro não foi dada qualquer indicação de um próximo encontro entre Trump e Kim Jong-Un.