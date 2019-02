Michael Jackson e a pedofilia em "Leaving Neverland"

Chama-se "Leaving Neverland" e já está a levantar polémica. É o novo documentário sobre Michael Jackson; foi apresentado no festival Sundance e chocou pelos pormenores relacionados com casos de pedofilia. Wade Robson e James Safechuck relatam os abusos que dizem ter sofrido nas mãos do Rei da Pop.

Em 1993 e nos anos 2000, Michael Jackson enfrentou acusações e foi absolvido. Os mesmos homens que figuram neste documentário defenderam-no na altura, mas agora dizem que Michael Jackson abusou deles quando eram crianças.

"Eu vejo as coisas desta forma: posso estar a proteger o meu irmão, mas estou a dizer a verdade e nós queremos que as pessoas entendam a verdade. Não percebo como é que um cineasta pode fazer um documentário e não querer falar comigo ou com outras famílias que estiveram em Neverland e conversar com elas... E os fatos são registos públicos que contam uma história completamente diferente da história deste documentário, disse Marlon Jackson.

"Leaving Neverland", o documentário de Dan Reed, possui relatos explícitos e pode ser visto na plataforma de streaming da HBO, em março.