O Baile da Ópera de Viena, um clássico

Tamanho do texto

É um dos eventos mais famosos da Áustria e conhecido em todo o mundo: o Baile da Ópera de Viena. É uma tradição que se mantém desde o o século XIX. A alta sociedade austríaca reúne-se na quinta-feira anterior à quarta-feira de cinzas, para dançar durante toda a noite ao som da valsa, do swing e do foxtrot.

Um baile com a presença de figuras políticas, de artistas e de famosos que abre com uma dança clássica de casais de debutantes. Uma cerimónia de abertura com 144 pares de jovens escolhidos a dedo e que se apresentaram à sociedade - frente a 5 mil pessoas e à volta de mais de 1300 garrafas de champanhe.