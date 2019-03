Liga do Campeões: Ajax goleia Real Madrid e está nos quartos de final

Tamanho do texto

Mesmo com vantagem, o Real Madrid ficou para trás. O Ajax venceu os merengues, esta quarta-feira, por 4-1 e passou aos quartos de final da Liga dos Campeões. Os espanhóis tinham vencido por 2-1 na Holanda e partiam em vantagem, mas tudo mudou ao jogarem em casa.

O primero golo do jogo surgiu aos 7', por Hakim Ziyech, do Ajax. David Neres fez o segundo golo do Ajax aos 18 minutos. O contador não mexeu até à segunda parte.

Reuters

Dusan Tadic fez o terceiro para a equipa holandesa aos 62 minutos, e, aos 70' surgiu outro golo, mas desta vez quem marcou foi Marco Asensio, do Real Madrid.

A festa durou pouco, até porque aos 72' Lasse Schone marcou o quarto golo do Ajax.

No apito final, a equipa holandesa carimbou o passaporte para os quartos de final na Liga dos Campeões.