Liga dos campeões: triunfo para Real Madrid e Tottenham

Triunfo "merengue" em Amesterdão: o Real Madrid impôs-se face ao Ajax na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa madrilena venceu por dois golos contra um, graças a duas ações com as assinaturas de Benzema e Marco Asensio. O videoárbitro, usado pela primeira vez nesta competição, anulou o primeiro golo da equipa da casa, por fora de jogo.

No outro encontro da noite, o Tottenham obteve em Londres uma vitória contundente face ao Borussia Dortmund. O líder da Bundesliga não conseguiu impôr em resultados a dominação no terreno, acabando por cair por três golos a zero no estádio mítico de Wembley.