"A Mata Negra", terror no Brasil profundo

Os mitos, as crenças, os monstros e os demónios do Brasil profundo estão neste filme, "A Mata Negra". É o mais recente de Rodrigo Aragão, lançado agora em várias plataformas de video on demand no Brasil, depois da passagem por vários festivais, incluindo o Fantasporto, em Portugal.

"A Mata Negra é um filme de terror e fantasia sobre o lendário livro de São Cipriano. É um filme que se passa todo dentro de uma floresta tropical, assustadora, onde uma menina encontra esse livro e tenta usá-lo para conseguir o amor da sua vida. Mas, por ser um livro maldito, tudo dá errado", explica o realizador.

No Fantas, Rodrigo Aragão foi galardoado com o prémio de melhor argumento, na secção de cinema fantástico.