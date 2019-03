Campeonato do mundo Freeride Tour 2019

Tamanho do texto

Os melhores freeriders do mundo estão em Andorra por estes dias, para o Campeonato Mundial de 2019.

Em esqui e na categoria feminina, foi a americana Jaclyn Paaso quem venceu. Arianna Tricomi de Itália, campeã do mundo de 2018, continua na liderança mundial mesmo subindo ao segundo lugar do pódio em Andorra.

Nos homens, o francês Leo Slemett venceu o prémio, mas nem por isso conseguiu tirar da liderança mundial Markus Eder, de Itália, que teve um acidente no início da época.

No snowboard, a francesa Marion Haerty venceu pela terceira vez o título de campeã mundial de freeride. Nos homens, foi Blake Hamm dos EUA que levou a melhor.

Todos os campeões do Freeride Tour serão coroados no campeonato do final da época, o Xtreme Verbier, na Suíça, que acontecerá entre os dias 23 e 31 de março.

Resultados

Esqui feminino:

1. Jaclyn Paaso (USA) – 81.00 pontos

2. Arianna Tricomi (ITA) – 79.00 pontos

3. Jacqueline Pollard (USA) – 74.33 pontos

Esqui masculino:

1. Leo Slemett (FRA) – 91.00 pontos

2. Kristoffer Turdell (SWE) – 90.00 pontos

3. Andrew Pollard (USA) – 83.00 pontos

Snowboard feminino:

1. Marion Haerty (FRA) – 87.67 pontos

2. Anna Orlova (RUS) – 78.00 pontos

3. Erika Vikander (USA) – 75.00 pontos

Snowboard masculino:

1. Blake Hamm (USA) – 81.33 pontos

2. Victor De Le Rue (FRA) – 79.33 pontos

3. Davey Baird (USA) – 78.00 pontos