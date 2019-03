Em Praga para preparar "break dance" nos Jogos Olímpicos

Tamanho do texto

O "break dance" ou "breaking" - verdadeiro nome da prática segundo os especialistas - será um dia uma modalidade olímpica oficial?

A resposta pode ainda estar longe mas, a partir desta segunda-feira, decorre em Praga, na República Checa, uma "cimeira" para preparar a participação da modalidade, como convidada, nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

Entre os presentes estará Max Pereira, líder da equipa portuguesa Momentum Crew - com sete títulos europeus e mundiais:

"Requer uma organização, uma união e uma linha em comum para que possamos todos disfrutar de uma nova plataforma, que é a plataforma desportiva, que até agora é inexistente."

Para Roberto Mendes, que estudava teatro quando descobriu o "breaking", a presença em Paris será uma forma de dar a conhecer a modalidade ao mundo:

"Há pessoas que, na sociedade em geral, não têm o devido conhecimento daquilo que nós fazemos portanto as Olimpíadas, neste caso os Jogos Olímpicos em Paris em 2024, é quase um 'abre latas'."

O "brake dance", ou "breaking", recebeu dos organizadores dos Jogos em Paris o estatuto de modalidade convidada, ao lado do surf, da escalada e do skate, mas a aprovação final deverá ser feita pelo Comité Olímpico Internacional, numa reunião do quadro executivo prevista de 26 a 28 de março.