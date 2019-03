Andrea Dovizioso vence no Qatar, Miguel Oliveira discreto na estreia

Tamanho do texto

Andrea Dovizioso venceu a corrida de abertura do mundial de Moto GP em 2019. O italiano conquistou o Grande Prémio do Qatar, depois de dominar praticamente toda a corrida ainda apanhou um susto do campeão Marc Márquez já nos momentos finais mas acabou por prevalecer.

O português Miguel Oliveira, que se estreou na categoria rainha do motociclismo, terminou a corrida na 17.ª posição. O piloto de Almada, que tinha largado precisamente do 17.º lugar da grelha de partida, chegou a andar no 13.º posto mas quebrou nas últimas voltas.