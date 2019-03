Bouteflika de regresso à Argélia

Tamanho do texto

Depois de duas semanas na Suíça, onde esteve internado para fazer exames médicos, o presidente da Argélia está de regresso ao país. As televisões mostraram a chegada e a partida do aeroporto de Genebra do avião da força aérea que, ao que tudo indica, foi buscar Abdelaziz Bouteflika.

O presidente vai encontrar o país como o deixou: parado e com as maiores manifestações dos últimos 20 anos, desde que assumiu a presidência.

Milhares de pessoas participam, desde janeiro, na contestação contra a recandidatura do presidente a um quinto mandato,

Este domingo, a Frente Nacional de Libertação, o partido no poder, pediu para todas as forças politicas trabalharem em conjunto para encontrarem uma solução para a crise.