Atletas russos continuam suspensos

Os atletas russos vão continuar suspensos. A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) manteve a suspensão da Rússia em provas internacionais, aplicada pelo caso de doping com apoio do Estado.

A suspensão vai manter-se até que os resultados das amostras recolhidas pela Agência Mundial Antidopagem no antigo laboratório antidopagem de Moscovo sejam divulgadas.

O Conselho da Associação Internacional exige ainda que a Rússia pague os custos do processo.

A Rússia foi suspensa na sequência do escândalo provocado pelo relatório do jurista canadiano Richard McLaren, que descobriu uma rede destinada a forjar resultados de controlos antidopagem, que envolvia elementos do Estado russo.

O atletismo russo foi excluído dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e dos Mundiais de Atletismo de 2017.