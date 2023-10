Ultrapassou a linha da meta com um impressionante tempo de 2 horas e 35 segundos.

Kelvin Kiptum é a nova sensação do Quénia e fez história ao vencer a Maratona de Chicago no domingo batendo o recorde mundial. Ultrapassou a linha da meta com um impressionante tempo de 2 horas e 35 segundos.

O atleta queniano já tinha ameaçado bater o recorde na Maratona de Londres em abril deste ano. Esta foi a terceira maratona do atleta de apenas 23 anos.