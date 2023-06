Tajiquistão sai vitorioso no seu primeiro Grande Prémio de Judo

De Euronews

O atleta tajique Obid Dzhebov conquistou o primeiro ouro do país

O Tajiquistão, uma nação apaixonada pelo judo, foi o anfitrião da edição inaugural do Grande Prémio de Duxambé.

O pavilhão estava ao rubro com uma das multidões mais entusiastas do Circuito Mundial de Judo.

O Grande Prémio começou com uma cerimónia contagiante, que contou com as palavras do presidente da Câmara de Duxambé, Rustam Emomali, e o presidente da Federação Internacional de Judo (FIJ), Marius Vizer.

Na categoria de menos de 48 quilos, a judoca eslovena Marusa Stangar vinha com uma vitória fresca da Alta Áustria e estava determinada a chegar novamente à final.

A atleta ficou encantada por receber a segunda medalha de ouro do Grande Prémio em apenas duas semanas e celebrou este feito com os jovens locais. O presidente da FIJ condecorou Stangar.

Nos menos de 60 quilos, Ramazan Abdulaev fez uma transição fantástica que lhe valeu uma vitória bem merecida. As medalhas foram entregues pelo presidente da Câmara de Duxambé.

Na categoria de menos de 52 quilos, Kuznetsova, sete vezes medalhista do Circuito Mundial de Judo, teve um regresso triunfante.

O Campeão do Mundo de Peso Ligeiro da UFC, Islam Makhachev, condecorou a judoca com a medalha de ouro.

Nos menos de 66 quilos, o atleta tajique Obid Dzhebov fez a multidão vibrar após uma vitória tática na final. O presidente da Federação de Judo do Tajiquistão, Ismoil Mahmadzoir, entregou o primeiro ouro do país.

Estou extremamente orgulhoso do nosso público e da forma como nos apoiou tão apaixonadamente. Acho que é a melhor claque do mundo. Foi uma grande honra ter toda a gente aqui a gritar por mim. Obid Dzhebov Judoca do Tajiquistão

Na categoria de menos de 57 quilos, a judoca do Usbequistão ganhou a sua primeira medalha de ouro, que lhe foi entregue pelo diretor de Arbitragem da FIJ, Armen Agdasarov.

E houve ainda mais emoção para o Tajiquistão quando Mehrzod Sufiev executou um ataque "tomoe nage", conquistando a medalha de bronze.