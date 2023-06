Ouro do Cazaquistão e de Itália no Grand Slam de Judo em Astana

De Euronews

Italianas trouxeram para casa duas medalhas de ouro do Grand Slam de Judo na capital cazaque

O Circuito Mundial de Judo regressou ao Cazaquistão pela primeira vez desde que acolheu os Campeonatos do Mundo.

Na capital do país, Astana, o evento da Federação Internacional de Judo (FIJ) estava repleto de fãs apaixonados pelo desporto.

A cerimónia de abertura começou com uma bela atuação local. Seguiram-se os discursos de Vlad Marinescu, diretor-geral da FIJ, e de Serik Zhumangarin, vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, acompanhados pelo presidente da Federação de Judo do país, Kuanyshbek Yessekeyev.

Na categoria de menos de 48 quilos, a italiana Assunta Scutto conquistou o seu segundo ouro no Grand Slam. Saken Mussaybekov, vice-presidente da Federação cazaque de Judo, condecorou a judoca.

Nos menos de 60 quilos, Magzhan Shamshadin defrontou o atleta francês Revol e deu ao Cazaquistão o seu primeiro campeão do torneio. O momento foi memorável para os milhares de adeptos presentes.

As medalhas foram entregues por Yerbol Myrzabossynov, presidente do Comité de Desporto e Cultura Física do país.

"Obrigado a todos os adeptos cazaques que me apoiam. Tornámo-nos campeões juntos e esta não será a última vez", prometeu o vencedor.

Na categoria de menos de 52 quilos, Odette Giuffrida conquistou o segundo ouro do torneio para Itália. Vladimir Barta, diretor desportivo da FIJ, condecorou a atleta.

"As pessoas aqui são muito especiais. Toda a gente me fez sentir muito bem. Os miúdos gritavam 'Ode, Ode!', e eu pensei 'Uau, isto é para mim? A sério?!'. E depois fiquei muito feliz, foi um dia muito especial", admitiu Giuffrida.

Nos menos de 66 quilos, o forte ataque do judoca David García Torne valeu-lhe o primeiro lugar. Andrey Kryukov, secretário-geral do Comité Olímpico Nacional do Cazaquistão, entregou as medalhas.

Na categoria de menos de 57 quilos, houve uma desforra da final olímpica de Tóquio. O impressionante lançamento de anca da atleta francesa Sarah Leonie Cysique garantiu-lhe a primeira medalha de ouro do Circuito Mundial.

A judoca foi condecorada pelo Diretor de Arbitragem da FIJ, Florin Daniel Lascau.