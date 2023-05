GP da Áustria: Linz enche-se de estrelas do judo

De Euronews

Tips Arena foi ocupada por jovens adeptos da modalidade que vieram testemunhar duelos de alto nível e torcer pelos heróis

Recém-saídos do bem-sucedido Campeonato Mundial, judocas de todo o mundo participam, por estes dias, do Grande Prémio Upper Austria.

A Tips Arena, em Linz, encheu-se de jovens adeptos da modalidade para testemunhar duelos de alto nível e torcer pelos heróis.

A eslovena Maruša Štangar foi a estrela na categoria de -48kg. Exibindo o habitual trabalho de base dominante, virou o jogo contra a rival espanhola na final para levar o primeiro ouro num Grande Prémio em cinco anos.

A atleta comemorou com a jovem claque presente no local, antes de partilhar um momento único com o seu treinador.

Lovrencij Galuf, Presidente da Federação Eslovena de Judo, atribuiu-lhe a medalha.

"A Áustria, o público, são muito ruidosos e como a judoca Sabrina Filzmoser é uma profissional em ne-waza, então talvez estejam familiarizados com isso. É ótimo eu poder mostrar as minhas qualidades também com ne-waza”, sublinhou Maruša.

Na categoria de -60kg, Romain Valadier Picard conquistou o ouro. Foi condecorado pelo Diretor de Educação e Coaching da Federação Internacional de Judo(FIJ), Mohamed Meridjah.

Na categoria de -52kg, a japonesa Kisumi Omori derrotou, de forma espetacular, a húngara Roza Gyertyas e conquistou o primeiro ouro num Grande Prémio.

Foi condecorada pelo Diretor-Geral da FIJ, Vlad Marinescu.

Na categoria de -66kg, o espanhol David Garcia Torne também conquistou o primeiro ouro num circuito mundial ao ultrapassar o impressionante Kamran Suleymanov, do Azerbaijão.

As medalhas foram atribuídas pelo Presidente da Federação Austríaca de Judo, Martin Poiger.

“Esta é uma medalha muito importante para mim porque não tinha nenhum ouro. Dá-me mais confiança", referiu Torne.

Na categoria de -57kg, a holandesa Pleuni Cornelisse garantiu que à terceira é de vez. Após duas pratas num Grande Prémio, desta vez correu atrás do ouro e conseguiu.

Foi condecorada pelo Diretor de Arbitragem Principal da Federação Internacional de Judo, Florin Daniel Lascău.

O público austríaco viveu uma jornada emocionante porque a heroína local, Sabrina Filzmoser, suspendeu a reforma para disputar um último torneio em casa.

Algumas jovens promessas também tiveram oportunidade de brilhar.

A organização também homenageou a judoca reformada Bernadette Graf. Foi presenteada com um merecido prémio numa despedida emocionante em frente aos seus fãs.

A energia no local foi contagiante. A Áustria está em contagem decrescente para a segunda jornada do Grande Prémio.