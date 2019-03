Nadal e Federer entram a ganhar, Serena Williams desiste

Tamanho do texto

O tenista espanhol Rafael Nadal entrou a ganhar no Masters 1000 de Indian Wells. O segundo classificado do ranking mundial venceu sem dificuldades o norte-americano Jared Donaldson com um duplo 6-1.

Perante o número 192 do mundo, Nadal precisou de apenas 01h12m para iniciar a caminhada rumo a um quarto título no torneio.

Com a vitória, o espanhol marcou encontro na terceira ronda com o argentino Diego Schwartzman, número 26 do circuito ATP.

Por sua vez, o suíço Roger Federer também teve uma estreia positiva em Indian Wells, ao bater o alemão Peter Gojowczik pelos parciais de 6-1 e 7-5.

Depois de chegar aos 100 títulos na carreira, o tenista helvético, de 37 anos, exibiu-se a bom nível para tentar chegar ao sexto triunfo neste Masters 1000.

A surpresa do dia veio do quadro feminino.

A norte-americana Serena Williams desistiu no segundo set do encontro com a espanhola Garbine Muguruza.

A antiga número um mundial, atual 10.ª classificada do ranking feminino, que desistiu devido a uma forte indisposição, até começou bem o encontro, chegando a uma vantagem de 3-0, mas Muguruza deu a volta e acabou por vencer o parcial por 6-3.

A norte-americana solicitou assistência médica no final do primeiro ‘set’ e ainda chegou a disputar o primeiro jogo do segundo parcial, mas optou por desistir quando perdia por 1-0, já depois de ter estado perto de desmaiar.

A atual número 10 do mundo volta assim a falhar o sonho de festejar em Indian Wells.

Apesar do largo palmarés que construiu nos últimos 20 anos, Serena, de 37 anos, triunfou somente por duas ocasiões em Indian Wells, sendo que o último título neste Masters 1000 remonta já a 2001.

Quanto a Garbine Muguruza, que ocupa atualmente o 20.º lugar do ranking feminino, o próximo duelo será contra a vencedora do encontro entre Kiki Bertens e Johanna Konta.