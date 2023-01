Nadal "arrasado" depois de eliminação no Open da Austrália

Foi um Rafael Nadal destroçado que abandonou a Rod Laver Arena depois da derrota na segunda ronda do Open da Austrália. O tenista espanhol, cabeça de série do primeiro Grand Slam do ano, perdeu frente ao americano Mackenzie McDonald, 65.º jogador do ranking ATP, em 2h32, com os parciais de 6-4, 6-4 e 7-5.

O atleta ibérico lesionou-se na anca durante o segundo set e foi assistido no vestuário. Apesar de diminuído, Nadal insistiu em terminar o encontro.

O campeão de 22 torneios do Grand Slam confessou, durante a conferência de imprensa, estar "mentalmente arrasado" e de ser uma situação bastante dura. Mas sublinhou que não se pode queixar da sua vida. O que aconteceu foi apenas “a essência do desporto”.

Ao cair na segunda ronda do Open da Austrália, Rafael Nadal pode ver o sérvio Novak Djokovic igualar o recorde de vitórias em torneios do Grand Slam e perde a vice-liderança do ranking ATP, caindo para a sexta posição. Um trambolhão que pode ser mais grave se for empurrado para fora do Top-10, pondo fim a uma presença recorde de 904 semanas consecutivas.