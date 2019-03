Dois polícias militares detidos por homicídio de Marielle Franco

A polícia civil brasileira deteve, esta terça feira, dois polícias militares suspeitos de envolvimento no assassinato da veredora do Rio de Janeiro e ativista Mariellle Franco (PSOL), juntamente com o motorista, a 14 de março do ano passado.

A informação foi avançada por vários meios de comunicação brasileiros, que citam fontes policiais.

Um dos detidos é o policia militar reformado Ronnie Lessa, considerado o autor dos disparos, o outro é o ex-polícia militar Elcio Vieira de Queiroz, suspeito de ser o motorista do carro usado no ataque, de acordo com o jornal Globo.