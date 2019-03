Barcelona e Liverpool carimbam o passaporte para os "quartos"

Barcelona e Liverpool foram as duas últimas equipas a carimbar o passaporte para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. No Camp Nou, o campeão espanhol construiu uma vantagem de dois golos, permitiu que o Lyon reduzisse mas quando os franceses começaram a acreditar, o Barça arrancou para uma goleada por 5-1 no último quarto de hora. Lionel Messi, com dois golos e duas assistências, foi o destaque habitual nos catalães

Em Munique, o Liverpool alcançou uma vitória categórica frente ao Bayern por 3-1. Sadio Mané, com dois golos foi o herói nos ingleses.

O sorteio dos quartos-de-final terá lugar já esta sexta-feira, o FC Porto é a única equipa portuguesa ainda em prova.