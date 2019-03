CIA é suspeita de envolvimento em ataque a embaixada da Coreia do Norte

Tamanho do texto

Podem os Estados Unidos estar envolvidos no ataque à embaixada da Coreia do Norte em Madrid?

A Polícia Espanhola e o Centro Nacional de Inteligência (CNI) acreditam que sim, que há envolvimento da CIA.

De acordo com o jornal El Pais, que cita fontes policias, os investigadores espanhóis consideram que pelo menos dois dos dez assaltantes têm ligações com os serviços secretos norte-americanos.

A CIA negou qualquer envolvimento, embora, segundo fontes do Governo espanhol, as explicações tenham sido "pouco convincentes".

Os eventos ocorreram a 22 de fevereiro, véspera do segundo encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un sobre a desnuclearização da Coreia do Norte, realizado no Vietname.

Durante duas horas, os agressores sequestraram os oito funcionários que estavam na representação diplomática, que foram amarrados, espancados e interrogados. Dois dos funcionários tiveram de receber tratamento médico.

O alerta foi dado por uma funcionária que conseguiu fugir.

Na fuga, os agressores usaram carros oficiais da embaixada da Coreia do Norte.

Suspeita-se que os atacantes procuravam informação sobre Kim Hyok Chol, chefe da delegação norte-coreana nas negociações nucleares com Washington, que foi embaixador em Madrid, entre 2014 e 2017.