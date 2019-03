PAIGC vence legislativas

Tamanho do texto

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) venceu as legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau. Apesar de não ter conseguido a desejada maioria absoluta (os resultados provisórios indicam que teve 46,1% dos votos, que garantem um total de 47 deputados), o partido de Domingos Simões Pereira prepara-se para regressar ao poder, graças aos acordos com a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau, União para Mudança e Partido da Nova Democracia.

Com esta coligação, o PAIGC garante o apoio de 54 deputados, num total de 102 que compõe o parlamento guineense. Domingos Simões Pereira irá assim tornar-se no próximo Primeiro-ministro do país, regressando a um cargo que já ocupou entre 2014 e 2015.