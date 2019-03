Tiroteio em escola brasileira provoca vários mortos

Tamanho do texto

Um tiroteio numa escola brasileira provocou pelo menos dez mortos e dez feridos. Um homem e um adolescente, encapuzados e fortemente armados entraram na Escola Estadual Raul Brasil na cidade de Suzano, na área metropolitana de São Paulo, e atacaram indiscriminadamente estudantes e funcionários. Provocaram pelo menos oito mortos, tendo-se suicidado de seguida.

A polícia desconhece ainda os motivos dos atacantes. Trata-se do pior ataque a uma escola no Brasil desde o ataque de Realengo, no Rio de Janeiro, que provocou 11 mortos e 13 feridos em 2011.

O Governador João Doria esteve no local a acompanhar os trabalhos de resgate e atendimento aos feridos e decretou três dias de luto oficial no Estado de São Paulo.