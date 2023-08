Mãe de menino de 6 anos que disparou contra professora na Virgínia, Estados Unidos, declara-se culpada de negligência infantil.

Nos Estados Unidos, a mãe de um menino de 6 anos que disparou contra a professora, declarou-se culpada de negligência infantil.

Foi há sete meses, na Virgínia, que a criança usou a arma de fogo da mãe para ferir gravemente a educadora numa sala de aula cheia de crianças.

Os promotores concordaram em retirar a acusação de armazenamento imprudente de uma arma de fogo contra Deja Taylor.

Como parte do acordo de confissão, os promotores disseram que não vão propor uma sentença que seja mais longa do que as leis estaduais, que exigem seis meses de detenção ou prisão.

Uma audiência de sentença está marcada para 27 de outubro.

Em abril, Taylor tinha sido acusada de negligência infantil e armazenamento imprudente de uma arma de fogo.