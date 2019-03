Acordo do Brexit "é o único possível e disponível"

A União Europeia continua determinada em "defender os seus interesses e a trabalhar para construir uma relação ambiciosa com o Reino Unido no futuro".

Esta foi a primeira reação de Michel Barnier, o francês que foi mandatado por Bruxelas para chefiar as negociações do Brexit com Londres, publicada na rede social Twitter. A partir de Bucareste, na Roménia, onde se encontra a participar na Cimeira Europeia das Regiões e Cidades, Barnier sublinhou que o acordo alcançado assegura uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia, além de ser "o único possível e disponível".

Também num tweet, o presidente do Conselho Europeu, o polaco Donald Tusk, assegurou abordar a questão do prolongamento do prazo para o Brexit com os líderes europeus se os britânicos considerarem necessário repensar a estratégia do Brexit e construirem um consenso sobre a questão.

O Brexit está previsto para o dia 29 de março. O próximo Conselho Europeu está agendado para o dia 21.