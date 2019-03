Espanha não descarta envolvimento da CIA no ataque à embaixada da Coreia do Norte

Tamanho do texto

"Há uma investigação em curso que parece relacionar o caso com determinados serviços secretos," afirmou, esta quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, sobre o possível envolvimento da CIA no ataque à Embaixada da Coreia do Norte em Madrid.

O assalto aconteceu a 22 de fevereiro, véspera do segundo encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un sobre a desnuclearização da Coreia do Norte, realizado no Vietname.

Suspeita-se que os atacantes procuravam informação sobre Kim Hyok Chol, chefe da delegação norte-coreana nas negociações nucleares com Washington, que foi embaixador em Madrid, entre 2014 e 2017.

A Polícia Espanhola e o Centro Nacional de Inteligência (CNI) acreditam que que há envolvimento dos serviços secretos norte-americanos no ataque.

A investigação da polícia espanhola acabou por conduzir à descoberta de um arsenal na representação diplomática, de acordo com o jornal El Mundo.