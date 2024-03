De euronews & Christoph Debets com AP

As três pessoas mantidas reféns esta madrugada numa discoteca neerlandesa foram libertadas depois da rendição do suposto sequestrador. O suspeito foi detido pela polícia.

PUBLICIDADE

A polícia neerlandesa deteve um homem suspeito de manter reféns três pessoas no interior de um club noturno na cidade de Ede, a 85 km de Amesterdão.

"O último refém acaba de ser libertado. Uma pessoa foi presa, não podemos dar mais informações no momento", disse a polícia numa mensagem publicada no antigo Twitter (X), no sábado de manhã, depois de um tenso impasse que durou horas de negociações.

O homem saiu do club pelo seu próprio pé e ordenado a ajoelhar-se com as mãos na cabeça, pelos agentes. Depois foi algemado e levado para um carro de polícia.

As três pessoas feitas reféns foram de imediato libertadas, mas "a situação não acabou", acrescentou a polícia de Gelderland. Até ao momento, não se sabe se haviam mais pessoas no inteiror. As forças especiais da polícia neerlandesa prosseguem as operações e acrescentam que, "no momento, não há indicação de um motivo terrorista".

O autarca de Ede, René Verhulst, disse em comunicado que a situação de reféns continua na cidade, apesar da detenção do suspeito e da libertação dos reféns.

"Uma situação terrível para as pessoas feitas reféns", disse Verhulst. "A minha preocupação e pensamento está com eles e com as suas famílias. Espero que a situação seja fique resolvida de forma rápida e segura."

Nas primeiras horas de sábado, forças especiais da polícia isolaram uma praça no centro de Ede e evacuaram cerca de 150 casas, trançando um perímetro de segurança.

Os reféns estavam no Cafe Petticoat, um bar muito popular em Ede, de acordo com um repórter de imagem da Associated Press que estava no local.

As imagens captadas mostravam agentes e bombeiros no perímetro de segurança.

O município disse que todas as lojas no centro de Ede vão permanecer fechadas enquanto decorrerem as operações. Todos os comboios de e para a estação da cidade também estão com circulação interrompida.

*em atualização