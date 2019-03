Arroz colombiano beneficia de tecnologia japonesa

Os agricultores colombianos estão em luta contra as alterações climáticas. Para fazer face a épocas de chuva demasiado húmidas e verões excessivamente quentes, têm do seu lado investigadores japoneses que os estão a ajudar a produzir arroz com menos água.

Num centro de investigação em Saldaña, investigadores colombianos e japaneses reunem esforços para desenvolver e testar novos tipos de arroz mais resistente às secas e doenças.

Com o apoio da empresa nipónica PS Solutions e da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) estão também a usar o e-kakashi, um sistema de tecnologia integrada, que, através de uma aplicação de telem´óvel, permite monitorizar os solos, averiguando, por exemplo, a temperatura e a humidade. Os agricultores podem usar toda a informação recolhida e regular de forma mais eficiente o cultivo.

Em Ibagué já há deste novo arroz a despontar, permitindo uma poupança de água e fertilizantes. Para os agricultores tem sido mais fácil lidar com o mau tempo, graças à agrotecnologia desenvolvida com os japoneses.

As relações entre os dois países são centenárias. De acordo com a associação colombiana de produtores de arroz, a Fedearroz, a parceria do projeto de desenvolvimento tem permitido ganhar produtividade e aumentar as trocas comerciais, num momento que se discute a possibilidade do fim das taxas alfandegárias entre os dois países.