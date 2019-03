Milhares em Madrid em solidariedade com independentistas catalães

A luta pela liberdade dos independentistas da Catalunha tomou, por um dia, conta da capital espanhola, Madrid. A manifestação contra a prisão e o julgamento de doze pessoas, incluindo de vários responsáveis políticos, pela organização do referendo de 2017, levou a Madrid dezenas de milhares de pessoas. O protesto contou com muitos catalães, que chegaram em 500 autocarros e vários comboios, mas também pessoas de vários pontos de Espanha, contra o que consideram ser um processo político. O presidente do governo regional catalão, Quim Torra, marcou presença. "República Catalã" e "liberdade para os presos políticos" foram algumas das palavras de ordem que se liam nos cartazes.

Os 12 arguidos no julgamento, que começou no mês passado no Tribunal Supremo, em Madrid, podem ser condenados a penas de entre sete e 25 anos de prisão. Vários outros arguídos estão no exílio, como o antigo presidente do governo regional Carles Puigdemont, que entretanto anunciou a candidatura às próximas eleições europeias.