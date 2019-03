Carles Puigdemont é candidato às europeias

Tamanho do texto

Do exílio, Carles Puigdemont pode passar para o Parlamento Europeu. O antigo presidente do Governo Regional da Catalunha, acusado pelas autoridades espanholas de rebelião e sedição por ter organizado o referendo de outubro de 2017 e pela declaração unilateral de independência, vai ser cabeça-de-lista do partido "Juntos pela Catalunha" às europeias.

A notícia chega numa altura em que continua o julgamento, em Espanha, de vários ex-companheiros do governo de Puigdemont, que arriscam penas pesadas de prisão.